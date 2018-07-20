Стыдливая просьба убедила Путина подумать о продаже пива на стадионах

Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина разрешить продавать пиво на стадионах. Об этом он сказал на заседании госсовета по физкультуре и спорту, сообщает в пятницу, 20 июля, «Р-Спорт».

По словам Минниханова, за время проведения чемпионата мира по футболу в республике было продано пенного напитка на 89 миллионов рублей.

«Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», — сказал президент Татарстана.

Путин пообещал обсудить этот вопрос. «Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», — отметил глава государства.

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года, однако последние несколько лет чиновники ведут дискуссии об отмене этой нормы.

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