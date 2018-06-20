Болельщики выпили все пиво в барах

Спрос на пиво в России во время проведения чемпионата мира по футболу резко вырос. Многие заведения в городах, принимающих мундиаль, столкнулись с проблемами поставок пенного напитка, так как его запасы резко закончились. Об этом в среду, 20 июня, сообщает «Коммерсантъ».

К примеру, в московском баре «Гоголь», поясняет издание, фанаты выпили 800 литров пива за три дня. В столичном ресторане El Asador столкнулись с такой же проблемой: в пятницу, 15 июня, все запасы были израсходованы, а новую партию напитка удалось поставить только в понедельник. Руководители заведений в Казани, Нижнем Новгороде и других городах рассказывают о том же.

Как отмечают специалисты, за несколько дней до начала состязаний спрос на пиво вырос в три-четыре раза по сравнению с показателями прошлого года за этот же период.

Издание добавляет, что производители и продавцы пива рассчитывали на чемпионат, так как в 2017 году общие продажи напитка в России снизились на 4-5 процентов.

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