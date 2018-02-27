На матчи чемпионата мира в России разрешат проносить наркотики

Болельщики смогут проносить на матчи чемпионата мира по футболу в России наркотические и психотропные препараты при наличии рецепта от врача. Об этом сообщает газета «Известия».

Иностранные и российские болельщики будут иметь право взять с собой на стадион до семи наименований препаратов. Оценивать подлинность рецептов предстоит сотрудникам силовых структур.

В случае если использование наркотиков в медицинских целях подтверждено документами, в аптечке болельщика на матче чемпионата мира может оказаться, например, марихуана. В оргкомитете турнира подчеркивают, что подобная практика распространена на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В январе 2018 года вице-премьер правительства Виталий Мутко подтвердил, что на матчах чемпионата мира-2018 будет разрешена продажа пива. Финальная часть турнира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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