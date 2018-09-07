Назван способ определить качественные креветки

Роскачество рассказало, на что стоит обращать внимание при выборе варено-мороженых креветок. Об этом сказано на сайте организации.

Эксперт «Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» Ольга Кузьмина пояснила, что у качественных креветок хвостики должны быть загнуты. Этот признак говорит о том, что креветки были сварены сразу после вылова. Также следует обратить внимание на цвет панциря — у идеальной креветки от варьируется от бело-розового до розовато-оранжевого, предупреждает специалист.

При выборе продукта в упаковке лучше отдавать предпочтение непрозрачной упаковке с «окошком» либо картонным коробкам с вощеным внутренним слоем. Креветки на развес должны быть покрыты ровным слоем глазури.

Организация назвала торговые марки, которые получили высший балл за свежесть продукции. В четверку лидеров вошли «Бухта изобилия», Billa, Emborg и Vici. Повышенные показатели азота летучих оснований, свидетельствующих о залежалости товара, были найдены в креветках Polar. Также эксперты обнаружили мышьяк, превышающий нормы, в развесных креветках из «Ашана».

Ранее эксперты организации провели экспертизу на качество яблок, рюкзаков, смартфонов, арбузов, масла , шашлыка и многих других товаров.

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