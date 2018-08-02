Россиянам выбрали лучшие смартфоны

Эксперты Роскачества провели исследование рынка смартфонов, представленных в 2018 году. Об этом сказано на сайте организации.

Первое и второе место рейтинга заняли смартфоны Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+, сместив с этих позиций на третье и четвертое места предыдущие модели Galaxy: Samsung Galaxy S8 и S8+.

На пятом месте оказался iPhone 8 Plus, который обгоняет более новаторскую модель iPhone X, расположившуюся на девятом месте в рейтинге. Шестое, седьмое и восьмое места заняли соответственно Huawei P20 Pro (CLT – L29), Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8. Замыкает десятку лучших смартфонов Huawei – Mate 10 Pro.

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Роскачество подчеркнуло, что Samsung выбился в четверку лидеров за счет ударопрочности и водостойкости, камере с высокой детализированностью и отличной цветопередачей, громким стереодинамикам и качественному тачскрину. К тому же, смартфоны быстро заряжаются (менее двух часов) и долго держат заряд (22 часа).

«В последнее время все-таки нет тенденции к разработке революционных функций. По многим категориям производители борются за сотые балла, а потребители не замечают в новых моделях крупных нововведений по сравнению с моделями предыдущего поколения», — отметили в Роскачестве.

На данный момент эксперты проанализировали 377 моделей смартфонов, 106 из них уже вышли из продажи.

В декабре российские эксперты провели экспертизу iPhone X. По суммарным показателям они решили, что дисплей и камеры iPhone X можно назвать лучшими за всю историю исследования. Однако за тест на прочность смартфон от Apple набрал чуть больше половины баллов.

В феврале Роскачество опубликовало рейтинг лучших смартфонов за 2017 год. Первые семь строчек рейтинга заняли гаджеты Samsung. По некоторых параметрам российская разработка YotaPhone 2 опередила ряд моделей Samsung Galaxy, Microsoft Lumia и Sony Xperia.

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