Назван лучший протеин

Экспертный центр Союза потребителей при содействии аккредитованной лаборатории провел исследование протеиновых смесей и батончиков. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования были изучены образцы протеиновой смеси восьми брендов: Myprotein Impact Whey (Великобритания), Ostrovit и KFD Premium WPC 80 (Польша), Maxler Golden Whey (США), DO4A, Geneticlab Nutrition Whey Pro, R-LINE Nutrition Power Whey и RPS Nutrition Whey Protein (Россия). Также специалисты исследовали четыре марки протеиновых батончиков: Iron Man, Power Pro, Boom Bar, Best bar — все российского производства.

Производители протеиновой смеси бренда RPS Nutrition Whey Protein допустили вопиющую неточность в отношении количества белка. В нем оказалось всего 18,9 граммов белка на 100 граммов смеси вместо заявленных 68 граммов. Ошибки в подсчетах допустили и другие производители. Больше всего белка оказалось в R-LINE Nutrition Power Whey.

Содержание углеводов абсолютно во всех образцах оказалось в несколько раз выше, чем было заявлено на этикетке. Так, смесь RPS Nutrition Whey Protein состоит на 71 процент из углеводов вместо 10 заявленных. В DO4A — 35 процентов углеводов, в Maxler Golden Whey — 22 процента.

Нарушения в случае с протеиновыми батончиками оказались похожими. Все образцы имеет неверную маркировку в части указания пищевой ценности или состава. Белка оказалось меньше во всех образцах.

В Power Pro — в целых два раза меньше, чем указал производитель. Кроме того, в батончиках Best bar около 48 процентов углеводов вместо заявленных 6,8 процента, в Boom bar — 42 процента вместо шести.

Из 12 образцов только две протеиновые смеси — DO4A и KFD Premium WPC 80 — признаны качественными. В черный список Росконтроля попал протеин RPS Nutrition Whey Protein и батончики Power Pro, Boom Bar, Best bar. Остальные образцы занесены в список товаров с замечаниями.

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