Названа лучшая баклажанная икра

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование баклажанной икры. В нем приняли участие специалисты профильных институтов.

В рамках исследования были изучены образцы шести марок: Bonduelle, «Грядка удачи/Наша семья», ЕКО, «Пиканта», «Дядя Ваня» и «Коллекция ретро». Специалисты оценивали продукцию по 30 параметрам, в том числе по безопасности, концентрации токсичных веществ, тяжелых металлов и соответствие состава заявленной маркировке.

В образцах Bonduelle, «Грядка удачи/Наша семья», ЕКО и «Дядя Ваня» обнаружено низкое содержание соли, не соответствующее ГОСТу. Хотя исследователи называют это достоинством икры. В этих же брендах понижено содержание жира.

«Икра из баклажанов содержит ненамного больше жира, чем икра из кабачков или патиссонов. По ГОСТу массовая доля жира икры из баклажанов должна быть не менее девяти процентов, а массовая доля жира икры из кабачков или патиссонов — не менее семи процентов. К тому же, икра из баклажанов — это далеко не самая жирная овощная икра. Согласно ГОСТ, массовая доля жира икры из капусты составляет не менее 10 процентов. И не будем забывать, что в составе икры — растительное масло, потребление которого большинством людей не дотягивает до рекомендованной Минздравом нормы», — приводятся слова специалистом экспертного центра «Росконтроля» Елены Менячихиной.

У образов под марками Bonduelle и «Дядя Ваня» масса продукта оказалась неравномерно измельченной, а в последнем продукте обнаружено также незначительное отслоение жидкости. Однако все шесть образцов показали хорошие органолептические свойства.

Во всех брендах обнаружено содержание нитратов, однако в небольшом количестве, что не стало причиной для замечаний.

По результатам исследования все шесть образцов показали хорошие результаты и были рекомендованы к употреблению.

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