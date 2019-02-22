Названо лучшее светлое пиво

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» протестировал светлое пиво популярных в России марок. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования были изучены образцы пива семи брендов: «Хамовники», «Оболонь», «Эль Мохнатый Шмель», «Жигули», «Балтика», «Сибирская корона» и Faxe Premium.

Специалисты проанализировали продукт по более чем 50 параметрам качества, среди которых доля спирта, пенообразование, степень сбраживания, содержания витаминов, рибофлавина и тиамина. Также эксперты уделили внимание параметрам безопасности и проконтролировали соответствие состава заявленной маркировке и органолептические свойства.

Результаты экспертизы показали, что все образцы прошли тест на безопасность, имеют удовлетворительные вкусовые качества и могут быть рекомендованы к покупке. При этом высший дегустационный балл получило пиво «Хамовники», оно же оказалось самым пенистым.

В октябре 2018 года масштабное исследование российского рынка светлого пива провело «Роскачество». Товарами повышенного качества стали тогда 11 марок напитка: Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial, Bavaria, Krusovice, Faxe, Lowenbrau, Zlaty Bazant.

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