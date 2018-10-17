Названо лучшее светлое пиво

«Роскачество» завершило исследование российского рынка светлого пива. Организация изучила продукцию 40 торговых марок и выбрала лучшие образцы, пишет РБК.
Пиво исследовалось на предмет соответствия требованиям, также специалисты проводили дегустацию. Товарами повышенного качества стали 11 марок напитка: Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial, Bavaria, Krosvice, Faxe, Lowenbaru, Zlaty Bazant.
Уточняется, что лишь два бренда находятся в ценовой категории 67-110 рублей.
13 июня Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу проверило светлое фильтрованное пиво на российском рынке. Тогда ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу. Прошлый и сегодняшний рейтинг совпали за исключением одной позиции — в пиве Bud обнаружилось превышение по плесени.
31 августа глава Роскачества Максим Протасов предложил первому вице-премьеру Антону Силуанову внести изменения в ГОСТ на пиво. В частности, предлагается включить в ГОСТ методику, позволяющую отличать пиво от пивного напитка.