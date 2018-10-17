Названо лучшее светлое пиво

«Роскачество» завершило исследование российского рынка светлого пива. Организация изучила продукцию 40 торговых марок и выбрала лучшие образцы, пишет РБК.

Пиво исследовалось на предмет соответствия требованиям, также специалисты проводили дегустацию. Товарами повышенного качества стали 11 марок напитка: Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Krusovice Imperial, Bavaria, Krosvice, Faxe, Lowenbaru, Zlaty Bazant.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Уточняется, что лишь два бренда находятся в ценовой категории 67-110 рублей.

13 июня Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу проверило светлое фильтрованное пиво на российском рынке. Тогда ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу. Прошлый и сегодняшний рейтинг совпали за исключением одной позиции — в пиве Bud обнаружилось превышение по плесени.

31 августа глава Роскачества Максим Протасов предложил первому вице-премьеру Антону Силуанову внести изменения в ГОСТ на пиво. В частности, предлагается включить в ГОСТ методику, позволяющую отличать пиво от пивного напитка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!