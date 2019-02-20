Экономика
 
Последние новости
Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа
Продавцы детской порнографии перекочевали из Tor в мессенджеры
В НАТО раскрыли легкий способ манипуляции солдатами
Дуэль на световых мечах стала официальным видом спорта во Франции
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Зыбучий песок засосал американца
В сети перечислили самые раздражающие жесты внимания
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
В Киеве предложили отказаться от «Евровидения» из-за России
Новости партнеров

Названы лучшие стиральные машины

Перейти в «Мою Ленту»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование стиральных машин. В нем приняли участие 16 моделей от семи производителей.

Специалисты изучили стиральные машины марок Beko, Bosch, Candy, Haier, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung. Все они имеют глубину корпуса 40-45 сантиметров. В ходе исследования техника оценивалась по четырем основным критериям: качеству стирки хлопка, эффективности отжима, акустическому комфорту, а также возможностям и удобству. Эксперты провели более 500 стирок.

Лучше всех со стиркой хлопка справились машины Beko, Candy, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung — все они получили по 74 балла из 100 возможных. Хуже остальных справилась машина Bosch, получившая 68 баллов, — во многом из-за того, что ее реальная вместимость оказалась ниже заявленной производителем.

Лидерами в испытаниях по эффективности отжима стали машины Samsung, набравшие 64 балла из 100 возможных. Немного отстали LG (56 баллов) и Bosch (54 балла). Худший результат — у Haier (34 балла).

По акустическому комфорту лучшей стиральной машиной оказалась Candy, набравшая 90 баллов. За ней следуют Hotpoint-Ariston (86 баллов) и Bosch (84 балла).

По возможностям и удобству, к которым относятся возможность активации дополнительного полоскания, качество локализации подписей и наличие разных программ стирки, первое место заняли машины Samsung.

По результатам исследования лучшими были признаны две машины Samsung. За ними следует LG, главный недостаток которой — шумный сливной насос.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России не нашли качественных пельменей
Названы лучшие стиральные порошки
Назван лучший протеин
Другие материалы рубрики
Экономика00:0117 февраля

До последнего вздоха

Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
00:56Сегодня

Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране

19:4211 февраля

Россия задумала подарить Северной Корее тысячи тонн пшеницы

20:5319 февраля

Власти решили ввести новый налог раньше срока

Экономика00:0225 января

Дорогая бедность

Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
20:3619 февраля

Реальные доходы россиян снова упали

19:0619 февраля

За арестованного в Москве инвестора из США заступились на высшем уровне

17:5219 февраля

Российской экономике предсказали новый удар от США

Экономика16:43 6 февраля

Им нужны твои мозги

Есть ли способ продать их подороже?
17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

17:2119 февраля

Россияне нашли причины своих бизнес-провалов

14:3719 февраля

Россиян предупредили о попадании в финансовую яму

Россия
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Российского правозащитника отправили в психбольницу по заявлению мэра
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Российские священники возмутились бутылкой водки в форме часовни
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Россия организовала слежку за американским эсминцем в Черном море
Россия опровергла подмену подозрительной ракеты
Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести
Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море
Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Украина нашла российскую пропаганду в книгах о грузинской кухне и саморазвитии
На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы
Украина взяла курс на ЕС и НАТО
В Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Реальные доходы россиян снова упали
За арестованного в Москве инвестора из США заступились на высшем уровне
Российской экономике предсказали новый удар от США
Россияне нашли причины своих бизнес-провалов
Все материалы
Силовые структуры
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские заработали миллионы рублей на проституции
Убитый в Дагестане боевик с подпольным арсеналом оказался бывшим зеком
Трое бывших полицейских сели за пытки россиянина кипятком
Подростки-грабители избили полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа
Создан новый способ борьбы с преждевременным старением
В сети восхитились суперлунием
Названа неожиданная причина потери зрения
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стал чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Неймар рассказал о двух днях в слезах
Российский лыжник Устюгов «переболел» и отказался бороться за олимпийское золото
Хореограф Загитовой описал стиль работы Тутберидзе
Бой с участием россиянина вошел в историю MMA
Жена Аршавина донесла на него в ФСБ
Все материалы
Культура
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
В Киеве предложили отказаться от «Евровидения» из-за России
Умер режиссер фильма «Пядь земли»
Кэмерон пообещал «эмоциональные американские горки» в продолжении «Аватара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
В сети перечислили самые раздражающие жесты внимания
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
Дудю указали на речевые ошибки
В сети посетовали на «культуру завоевания» женщин и обсудили назойливых ухажеров
Известный украинский журналист назвал российские шоу предметом зависти Геббельса
Клиника Елены Малышевой оскандалилась из-за пластической хирургии
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Ким Кардашьян заподозрили в сомнительном заработке
Вячеслав Зайцев оценил заслуги Карла Лагерфельда
Карлу Лагерфельду нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Пассажир просидел в трусах 12 часов полета и стал посмешищем
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В аэропорту Рима вспыхнул пожар
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Редчайшего черного пингвина запечатлели на камеру
Зыбучий песок засосал американца
Женщина отбила щенка у ястреба
Все материалы
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
Уникальную лемановскую «Мазду» нашли спустя 35 лет
Subaru привезет в Женеву «адреналиновый» кроссовер
Покрышки спортпрототипа Porsche 919 Hybrid пустили на виниловые пластинки
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Названы самые развитые районы Москвы
Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества
Обозначены масштабы роста цен на жилье в Москве
Все материалы