Названы марки опасных пельменей

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование наиболее популярных среди россиян марок пельменей и составила список опасной для здоровья продукции. Об этом сообщается на сайте организации.

В лабораторию отправили образцы семи известных брендов: «Рублевский», «От Ильиной», «Цезарь», «Ближние горки», «У Палыча», «ЛожкаревЪ», «Сибирская коллекция».

В пельменях «От Ильиной» и «ЛожкаревЪ» обнаружили сальмонеллы, а в образце «Ближние горки» — листерии. В продукции марки «У Палыча» нашли сразу обе опасные бактерии. Все эти бренды проверку не прошли.

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Два образца попали в список товаров с замечаниями — это «Рублевский» и «Цезарь».

В первом случае фарш вареного изделия имеет привкус окисленного жира, а пельмени второй марки не соответствуют требованиям ГОСТа.

Рекомендовать к покупке «Росконтроль» может только пельмени «Сибирская коллекция», однако и они оказались небезупречны. Так, содержание начинки в этих пельменях на грани допустимого стандартом (около 50 процентов), а фарш недостаточно сочный.

Ранее «Росконтроль» исследовал замороженное слоеное тесто и остался недоволен качеством продукта — в образцах нескольких брендов нашли высокое содержание трансжиров.

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