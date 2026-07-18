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11:14, 18 июля 2026Силовые структуры

Пенсионерка из Красноярска отдала мошенникам 10 млн рублей из-за страха пожизненного срока

73-летняя пенсионерка из Боготола отдала мошенникам 10 млн рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

Пожилая жительница Красноярского края отдала мошенникам 10 миллионов рублей из-за страха пожизненного срока. Подробности публикует прокуратура области.

73-летней пенсионерке из Боготола позвонил незнакомец, представившись сотрудником ФСБ. Он заявил, что с ее счета мошенники перевели деньги запрещенной организации, в результате чего женщина станет фигуранткой дела о пособничестве терроризму, и ей грозит пожизненное лишение свободы.

Россиянка, испугавшись последствий, согласилась «сотрудничать», сняла наличные и передала курьерам. При этом женщину убедили, что звонить в другие правоохранительные органы бесполезно, поскольку Центробанк ведет внутреннюю работу по выявлению мошенников.

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Пострадавшая, следуя указаниям, несколько дней снимала в местных банках крупные суммы, упаковывала их в пакеты и перематывала скотчем. «Я поверила звонившим, так как они общались грамотно, речь была поставленная. Голоса были без акцента», — призналась она.

По заранее оговоренным паролям она передавала средства злоумышленникам. Однако, когда деньги со счетов закончились, мошенники придумали новый повод и пытались лишить ее квартиры. Чтобы сохранить жилье, женщину призвали собрать еще два миллиона рублей, вследствие чего она заняла деньги у дочери, знакомых и соседки в размере 700 тысяч рублей.

Позже жительнице Красноярска стали поступать звонки с угрозами физической расправы. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в июле россиян предупредили о новой схеме мошенников. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон отметил, что сфера проверки счетчиков стала для злоумышленников золотой жилой.

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