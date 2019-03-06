Определены лучшие ликерные вина

Роскачество в рамках проекта «Винный гид России» провело исследование ликерных вин. Об этом сказано на сайте организации.

Восемь из десяти лучших вин произведены торговой маркой «Массандра», два других — крымским винодельческим предприятием «Солнечная долина». Обе компании имеют более чем столетнюю историю производства ликерных вин.

Также в гид были включены по одному вину Fanagoria, «Коктебель» и «Кубань-Вино». Все исследованные алкогольные напитки расположены в ценовом диапазоне от 339 рублей до 660 рублей.

Эксперты заявили, что особенность ликерных специальных вин заключается в том, что для их производства используется спирт невиноградного происхождения. По их мнению, зерновой спирт не влияет на дегустационные качества этих вин при должном уровне технологического исполнения.

Категория ликерных вин оказалась самой стабильной в исследовании: 31 закупленное вино прошло проверку на соответствие ГОСТу, а 29 из них получили высокую оценку и вошли в «Винный гид России».

В феврале были названы лучшие марки розового вина. Эксперты поставили наиболее высокие баллы таким маркам, как «Высокий берег цвайгельт», «Chateau Tamagne роза Тамани», Zb rose, Esse rose и Chateau Tamagne select rose.

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