Названо лучшее российское шампанское

Роскачество определило лучшие сорта шампанского, произведенного из российского винограда, результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В рамках исследования «Винный гид России» были проверены вина девяти производителей, которые смогли подтвердить российское происхождение винограда. Это «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и «Усадьба Перовских» из Крыма и «Кубань-Вино», «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», винодельня «Юбилейная» и «Фанагория», расположенные в Краснодарском крае.

В категории игристые вина, произведенные классическим методом, лучшим стало розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла. Такую же высокую оценку получило вино, выпущенное в Крыму на винодельне «Новый Свет».

Другие игристые вина, произведенные методом бутылочной выдержки, не получили высокой оценки, максимум — 78 баллов. Вина, которые производили более экономичным резервуарным методом, показали гораздо лучшее соотношение цены и качества. Лучшими здесь признали игристые вина под маркой Chateau Tamagne.

Ранее сообщалось, что минимальная розничная цена шампанского в 2019 году может подняться на 23 процента и достигнуть 202 рублей, сейчас она составляет 164 рубля.

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