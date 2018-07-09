Россиян оставили без дешевой водки

Минфин уравнял минимальную розничную цену (МРЦ) на водку от 37 до 40 градусов — теперь она составляет 205 рублей за пол-литра. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

До этого для водки крепостью от 37 до 38 градусов установленной минимальной цены не было вообще, а для водки крепостью от 38 до 39 градусов она составляла 201 рубль.

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По мнению Минфина, ценовая унификация позволит исключить ситуацию, когда производители устанавливают цену исключительно по своему усмотрению. Приказ вступает в силу через 45 дней с момента опубликования.

В конце июня сообщалось, что Минфин может пересмотреть в сторону увеличения минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское. Предыдущее повышение МРЦ на водку произошло в апреле 2017 года. Тогда правительство приняло решение повысить ее стоимость со 190 до нынешних 205 рублей за пол-литра.

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