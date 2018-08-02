«Аэрофлот» победил в конкурсе на лучшие вина в высоких классах обслуживания

«Аэрофлот» занял лидирующие позиции в конкурсе американского издания Global Traveler на лучшие вина в высоких классах обслуживания. Российский перевозчик удостоен первого места в номинации «Лучшее белое вино в бизнес-классе на международных рейсах», сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

Также «Аэрофлот» занял второе место в категории «Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах». В обеих номинациях ведущая авиакомпания России опередила мощных конкурентов из США, Европы и Азии — United Airlines, Delta Air Lines, British Airways, BrusselsAirlines, All Nippon Airways.

Всемирно известное американское издание о путешествиях Global Traveler проводит конкурс «Вина на крыле» с 2004 года. На этот раз ежегодное состязание среди глобальных авиакомпаний прошло в Нью-Йорке. Конкурсанты представили на суд экспертов пять образцов вин — два красных, два белых и одно игристое или шампанское. В состав жюри вошли сомелье, владельцы винных магазинов и производители вина. Судьи оценивали каждый из образцов по результатам «слепой» дегустации.

Одним из важных компонентов обслуживания на борту являются предлагаемые блюда и напитки. Аэрофлот неоднократно получал престижные награды за высокое качество вин. Ранее в этом году он был удостоен бронзовой награды международной премии Cellars in the Sky в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе».