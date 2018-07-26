«Аэрофлот» бесплатно перевезет снаряжение дайверов и серфингистов

«Аэрофлот» продолжает акцию по бесплатной перевозке одного комплекта снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга. Для пассажиров, направляющихся в Мале, Бангкок, Пхукет, Хошимин, а также вылетающих из этих пунктов, срок действия акции на перевозку продлен до 30 апреля 2019 года (последняя дата обратного вылета). К вышеуказанным пунктам авиакомпания добавила еще одно направление — Тель-Авив.

Авиаперевозчик напоминает, что общий вес оборудования в составе комплекта не должен превышать 23 килограмма. Снаряжение для серфинга может включать в себя доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 килограммов. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых также не должен превышать 5 килограммов. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на странице акции.

Услуга бесплатной перевозки оборудования предоставляется на собственных регулярных рейсах «Аэрофлота» и на рейсах, выполняемых дочерними авиакомпаниями под коммерческим управлением Аэрофлота. Пассажирам необходимо предварительно согласовать перевозку, обратившись в контактный центр (8-800-444-5555) или в офисы продаж.

На рейсах, операторами которых являются сторонние авиакомпании-партнеры (номера рейсов — SU3000-4999), услуга не предоставляется.

Аэрофлот, являясь авиакомпанией с премиальным сервисом, понимает и учитывает потребности пассажиров. Так, в зимнем сезоне авиакомпания бесплатно предоставляет одно место для провоза лыжного оборудования.