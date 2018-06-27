Гендиректор «Аэрофлота» награжден орденом Александра Невского

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду ему вручил президент Российской Федерации Владимир Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля, говорится в сообщении перевозчика.

Орден Александра Невского — одна из высших наград государства и четвертый орден Российской Федерации, которым награжден генеральный директор «Аэрофлота». Указом президента России награда присвоена Виталию Савельеву за заслуги в развитии воздушного транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Ранее глава крупнейшей российской авиакомпании был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.

В сообщении отмечается, что после прихода в авиакомпанию в 2009 году современной управленческой команды во главе с Виталием Савельевым «Аэрофлот» занял в России первое место по перевозкам как на международных, так и внутренних воздушных линиях. В 2018 году «Аэрофлот» отметил свое 95-летие в качестве самого мощного авиационного холдинга страны, который входит в топ-20 авиационных групп мира по пассажиропотоку.

Сегодня «Аэрофлот» удерживает 4-е место по цифровизации среди авиакомпаний мира в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co., в том числе является крупнейшим онлайн-продавцом в России. Авиакомпания эксплуатирует современный парк воздушных судов, который является самым молодым среди крупнейших глобальных авиакомпаний с активным флотом более 100 машин.

Согласно исследованию независимого консультанта по оценке брендов Brand Finance, «Аэрофлот» два года подряд остается самым сильным авиационным брендом мира. За качество сервиса авиакомпании присвоен высокий рейтинг «четыре звезды» от британского агентства Skytrax — ведущего в мире оценщика уровня услуг на авиатранспорте. «Аэрофлот» также удостоен высшего рейтинга «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Стратегической целью «Аэрофлота» является усиление транспортной связности российских регионов и повышение мобильности россиян. На это, в том числе, нацелена программа «плоских тарифов», которые обеспечивают доступность перелетов между европейским центром России и городами Дальнего Востока, а также Симферополем и Калининградом.

В соответствии со Стратегией развития до 2025 года Группа «Аэрофлот» должна войти в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиаперевозчиков по пассажиропотоку и выручке. Ряд рубежных показателей Стратегии-2025 достигнут досрочно, поэтому в настоящее время идет пересмотр планов в сторону повышения. В ближайшей перспективе — обновление стратегии. Один из ее существенных элементов – построение региональных хабов в городах на территории России. Эта цель полностью соответствует задачам активного развития межрегиональных авиаперевозок, которые ставит перед гражданской авиацией Президент Российской Федерации.