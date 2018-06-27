Президент России Владимир Путин вручил государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 27 июня.

Всего около 40 человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий. Среди награждаемых — пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш.

Награды также вручили лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, хоккеисту Вячеславу Фетисову, актеру Сергею Безрукову, гендиректору Аэрофлота Виталию Савельеву, известному путешественнику Федору Конюхову, главе федерации тенниса Шамилю Тарпищеву.

Летчик-испытатель Дмитрий Комаров стал кавалером ордена Мужества.

Президент также вручит знаки «За наставничество» и почетные звания заслуженного геолога, работника пищевой индустрии, работника сельского хозяйства, учителя.

Церемония традиционно проходит в Екатерининском зале Кремля.

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