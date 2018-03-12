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У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград

У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград

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Алексей Мордашов

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, которого Bloomberg называет богатейшим россиянином, удостоен самого большого количества государственных наград среди бизнесменов России. Об этом сообщает РБК.

В общей сложности Мордашова награждали пять раз: Знаком отличия «За благодеяние» (учреждена в 2012 году; присуждается за благотворительную деятельность), Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Александра Невского и Орденом Почета.

Первую награду («За заслуги перед Отечеством II степени») на тот момент 31-летнему Мордашову вручил еще Борис Ельцин в 1996 году с формулировкой «За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд». Бизнесмен тогда работал первым заместителем генерального директора АО «Северсталь».

Мордашов стал единственным российским миллиардером, у которого пять наград. По четыре медали и ордена у президента «Лукойла» Вагита Алекперова, генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, у основателя USM Holdings Алишера Усманова и его партнера Владимира Скоча. Василий Анисомов (Coalco), Олег Дерипаска (Русал), Андрей Козицын (Уральская горно-металлургическая компания) и Дмитрий Пумпянский (Трубная металлургическая компания, Синара) получили по три награды.

Как отмечает РБК, чаще всего госнаграды вручаются бизнесменам с активами в металлургической или нефтегазовой отраслях. Награды обычно не получают строители и бизнесмены, занимающиеся ретейлом и наукоемкими технологиями. При этом близость к президенту России не влияет напрямую на количество наград. Например, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, о котором Владимир Путин отзывался как о хорошем знакомом и друге, нет наград, а у главы «Роснефти» Игоря Сечина, который работал с Путиным еще в мэрии Петербурга, один орден.

Наличие госнаград, согласно закону, позволяет претендовать на государственную поддержку. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени предполагает ежемесячные выплаты в размере 415 процентов соцпенсии (в 2017 году она была установлена на уровне 8 742 рублей). Предусмотрены выплаты для награжденных орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней — 330 процентов соцпенсии. За другие ордена и медали выплаты не предусмотрены. Однако, согласно постановлению пленума Верховного суда России, наличие госнаграды может служить смягчающим уголовное наказание обстоятельством.

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