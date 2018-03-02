Богатейшие люди мира потеряли более ста миллиардов долларов за три дня

Основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 26-го по 28 февраля потерял 3,74 миллиарда долларов из-за падения фондовых индексов. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился за этот же период 3,7 миллиарда долларов. Главный исполнительный директор Alphabet Ларри Пейдж потерял 3,1 миллиарда долларов, основатель Google Сергей Брин — 3 миллиарда долларов. Состояние владельца Zara Амансио Ортега сократилось на 2,5 миллиарда долларов.

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В целом 500 самых богатых людей мира за три дня потеряли 128 миллиардов долларов. Самые крупные потери понесли бизнесмены из США — 55 миллиардов долларов. Китайские магнаты обеднели на 14 миллиардов долларов.

Индекс Dow Jones 1 марта упал на 420,2 пункта, до отметки 24608. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет на следующей неделе директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия. Индекс S&P 500 потерял 36,16 пункта, достигнув 2677,67 пункта. Индекс NASDAQ снизился на 92,45 пункта, до 7180,56.

В начале февраля Dow Jones продемонстрировал рекордное падение. Тогда 500 богатейших людей мира обеднели на 114 миллиардов долларов.

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