Экономика
 
Последние новости
Мутко назвал причины недопуска россиян на Олимпиаду
Раскрыта судьба запущенной в космос машины Илона Маска
Украине придется покупать газ у России по максимуму
Кремль прокомментировал решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде
Рома Зверь сыграл одну из главных ролей в ленте Серебренникова про Цоя
Охотница на олигархов назвала претензии к Дерипаске «троллингом тупых баб»
Охотница на олигархов пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»

Американские биржи рухнули второй раз за неделю

Перейти в «Мою Ленту»

Американские биржевые индексы вновь упали. По итогам 8 февраля индекс Dow Jones подешевел на 1033 пункта (минус 4,1 процента), до 23 860 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Индекс S&P сократился на 100,6 пункта (минус 3,75 процента) и снизился до 2581 пункта. Nasdaq опустился на 274,8 пункта (минус 3,9 процента), до 6777 пунктов.

На рынке назрела коррекция после периода продолжительного роста в 2017 году, считают эксперты. «Следующий "медвежий" рынок будет самым тяжелым в нашей жизни», — заявил инвестор Джим Роджерс (Jim Rogers) в интервью агентству Bloomberg. Но акции США пока не достигли того переломного момента, после которого «медвежий» тренд будет неизбежным, считает он.

Нынешнее падение уже второе за неделю: 5 февраля Dow Jones рухнул на 1175 пунктов (4,6 процента). Это рекордное дневное падение за всю историю индекса. S&P 500 также потерял 4 процента, или 113 пунктов. Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики.

После рекордного падения американских рынков 500 богатейших людей мира обеднели на 114 миллиардов долларов. Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, обладатель третьего по величине в мире состояния.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jim Rogers Says Next Bear Market Will Be Worst in His Life
Богатейшие люди мира обеднели за день на 100 миллиардов долларов
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в истории
Индекс Dow Jones установил исторический рекорд
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 6 февраля
Эльвира Набиуллина

Назрел вопросик

В России станет больше денег, но платить ими будет сложнее
18:59 7 февраля

«Норникель» и «Русская платина» создадут лидера на рынке металлов

11:31Сегодня

Американские компании пострадали от кумовства

12:49Сегодня

Украине придется покупать газ у России по максимуму

Экономика18:21 1 февраля

На краю пропасти

На Южном Урале назревает техногенная катастрофа
09:51Сегодня

Еще один банк лишился лицензии

13:01 2 февраля

Бинбанк и «Открытие» решили объединить

10:14Сегодня

Индия оштрафовала Google за злоупотребления

Экономика00:0130 января

Тратят и не плачут

Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать
16:25 8 февраля

«Турецкий поток» внезапно подорожал

15:49 7 февраля

Корпорация МСП встретилась с предпринимателями Ярославской области

15:00 8 февраля

Петербуржцев напугали резким ростом мусорного тарифа

Россия
Метут и выметают
Новые губернаторы обходятся без зачисток, но вязнут в интригах
Сельскую учительницу накажут за мат в стихах Маяковского
Ученые раскрыли технологию для вечной жизни Путина
Собчак съездила на завтрак с Трампом и разочаровалась
«Российская Федерация — это оккупант»
Президент СССР жив и готовится вернуть себе власть. Но это не Горбачев
Умру за родину. Дорого
Российские наемники погибают за границей, а дома им грозит тюрьма
«Зарядье» признали лучшим общественным пространством года
Все материалы
Мир
Дон Майдан
Своя Украина есть даже у Испании. Но до нее сложно добраться
Самая впечатляющая погоня в истории Канады попала на видео
Россия обвинила ИГ в заработке на онлайн-казино
Съел и умер
Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
Отомстил за пацанов
Кто виноват в гибели российского летчика-героя в Сирии
США решили заново построить отношения с Россией
Активистку движения против харассмента обвинили в домогательствах
Все материалы
Бывший СССР
Судный час: на Украине ищут виновных в сдаче Крыма
Генералы хотели воевать, но Киев испугался России
«Отрицающие все» киргизы получили сроки за призывы к молитве
Украинских военных уличили в продаже снайперских винтовок ополченцам ДНР
Активистка Femen оголилась перед Порошенко на Венском балу
«А черт его знает, где тут мины»
Чем живет ЛНР на четвертом году войны. Репортаж «Ленты.ру»
У зятя президента Туркмении нашли часы на миллион долларов
В ДНР похвастались самой крупнокалиберной винтовкой в мире
Все материалы
Экономика
Летим домой: беглые олигархи хотят вернуться в Россию
Им могут простить прошлые грехи, но на родине ждут далеко не всех
Тише: россиян заставили вернуть деньги рухнувших банков
Они слишком много знали и выводили со счетов миллионы
Эльвира НабиуллинаНазрел вопросик
В России станет больше денег, но платить ими будет сложнее
Американские компании пострадали от кумовства
Украине придется покупать газ у России по максимуму
Еще один банк лишился лицензии
Индия оштрафовала Google за злоупотребления
Все материалы
Силовые структуры
Восставший из ада
Маньяк избежал расстрела и сел на всю жизнь. Теперь его отпустили на свободу
Золотые стволы
Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главу крупнейшей промышленной компании Украины арестовали в Москве
В МВД рассказали о найденных в пиццерии пакетах с наркотиками
Татуировщика-убийцу поймали на живца
ФСИН объяснила освобождение пожизненно осужденного расчленителя
Все материалы
Наука и техника
Попробуй завоюй
Чукчи жестоко убивали русских и выиграли войну. Но проиграли водке и сифилису
Плакат Вениамина Пинчука «Единым ударом!»«Положение нашей страны было критическим»
США и Британия спасли миллионы советских жизней. Сегодня про это забыли
Мертвая земля
Неизвестные снимки блокадного Ленинграда
Илон Маск объяснил космический провал СССР
Apple подтвердила крупнейшую утечку в истории iPhone
Ученые впервые телепортировали энергию Солнца
Найден способ излечить алкогольную зависимость
Все материалы
Спорт
Фигурка в порядке
Российские спортсмены готовы покорять Олимпиаду без флага и гимна
Уле-Эйнар БьорндаленОтдышись
Зачем норвежцы везут на Олимпиаду мощные препараты
Мутко назвал причины недопуска россиян на Олимпиаду
Объявивший себя русским Рой Джонс завершил карьеру
Адвокат Родченкова поблагодарил бога за недопуск россиян на Олимпиаду
МОК поддержал решение не допустить российских спортсменов на Олимпиаду
WADA возрадовалось решению CAS о недопуске россиян к Олимпиаде
Все материалы
Культура
Бьет — значит любит
Кино недели: от «Пятидесяти оттенков свободы» до «Охоты на воров»
«Верю в кино так же сильно, как другие — в бога»
Легенда французского кино Клод Лелуш о мужчинах, женщинах и поездке в СССР
«Русские стали умнее»
Что получится, если сексапильной женщине дать алкоголь и фотоаппарат
Секс-скандал вокруг звезды «Зачарованных» довел ее менеджера до суицида
Рома Зверь сыграл одну из главных ролей в ленте Серебренникова про Цоя
Брэд Питт попал в аварию
Вайнштейн угрожал Сальме Хайек сломанными коленями и смертью
Все материалы
Интернет и СМИ
Анатомия секса
К чему привело повальное увлечение порно с голливудскими звездами
Американка исследовала сушилку для рук в общественном туалете и ужаснулась
Twitter наконец смог заработать
Найден способ обойти защиту Windows
Христиане оценили секс с роботами
Бренды и чиновники отказались от индивидуальности ради российских спортсменов
В ядерном центре попытались майнить на самом мощном суперкомпьютере России
Все материалы
Ценности
Кольца власти
Он заставил целый мир слушать, как его машины разрывают всех на трассе
Кейт Миддлтон надела недорогое пальто и застряла в решетке
В Нью-Йорке выделят особое место для торговли уродливыми кроссовками
Мать plus-size модели разделась и пошла по стопам дочери
Открылся первый в России корнер австралийской косметики для тела и волос
Названа единственная красавица в семействе Кардашьян
На офисных работников наденут шоры
Все материалы
Путешествия
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
Турист вернул в тайский храм украденные кирпичи из-за беспокойной жизни
Стюардесса забылась и сделала селфи на украденный телефон пассажирки
Авиабилеты подорожают в 2018 году
Британский гольф-клуб шокировал гостей жестоким отношением к гусям
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Появились подробности ареста россиянок за хранение кораллов в Таиланде
Все материалы
Из жизни
«Вам дюйм за дюймом рубят руку»
Эти люди мечтают, чтобы им хоть раз стало больно
Мачете вместо креста
Он спасает нищих и проституток в богом забытом месте
По ту сторону ада
Куда попадают жертвы секс-рабства
Спасение беспечной гиены из устроенной львами засады сняли на видео
Таец выиграл в лотерею миллионы, потерял билет и умер
Вор пожаловался на кражу украденного
Работник сварил и съел пенис начальника из-за невыплаты зарплаты
Все материалы
Самые продаваемые автомобили России 2018 года
Какие машины пользовались наибольшим спросом в январе
Видео: Смартфон на колесах или убийца конкурентов?
Почему с выходом нового А-класса все «Мерседесы» станут другими
Не мы такие
Длительный тест BMW 2 серии Active Tourer: итоги, конкуренты и стоимость владения
Маршрутка на миллион: если бы фургоны превратились в суперкары
Как могли бы выглядеть фургоны от марок, которые их никогда не выпускали
Tesla будет выпускать по 100 000 грузовиков в год
Гибридные версии Hyundai Sonata получили новую внешность и оборудование
Самый ценный британский спорткар пустят с молотка
Все материалы
Крышу рвет
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Украинка превратила съемную квартиру в БДСМ-бордель
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Ленивый почтальон завалил свой дом чужими письмами
В российских квартирах увеличат высоту потолков
Все материалы