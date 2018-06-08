Путина первым удостоили высшей награды Китая

Президенту России Владимиру Путину первому из глав государств был вручен орден Дружбы Китайской Народной Республики, Высшей госнаграды российский лидер удостоился в рамках государственного визита в Китай, передает РИА Новости в пятницу, 8 июня.

«Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии.

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Он также добавил, что российский президент чаще всех остальных мировых лидеров посещал страну: 19 раз с 2000 года. «Он самый знакомый и уважаемый в Китае», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил китайское руководство за особый знак внимания. «Для меня большая честь быть удостоенным почетной государственной награды Китая — ордена Дружбы. Знаю, что орден был учрежден совсем недавно и сегодня вручается впервые», — сказал он.

Орден Дружбы КНР был утвержден соответствующим законом, вступившим в силу 1 января 2016 года.

Путин пробудет в Китае до 10 июня, он примет участие в саммите ШОС в Циндао.

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