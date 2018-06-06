Путин рассказал о выпитой водке с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин вспомнил, как отпраздновал свой день рождения с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом он рассказал в интервью Международному радио Китая.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — сказал он.

Путин отказался раскрыть секрет, что он привезет в качестве подарка председателю КНР во время следующего визита в Китай. «Что же это будет за сюрприз, если я скажу заранее? Пусть это будет пока тайной», — сказал он.

В сентябре 2016 года Путин в ходе двусторонней встречи перед саммитом G20 подарил председателю КНР коробку российского мороженого. Си Цзиньпин поблагодарил Путина и рассказал, что при каждой поездке в Россию он всегда просит, чтобы ему купили российское лакомство, которое потом его семья ест дома.

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