Китай назвал отношения с Россией образцово-показательными

Стратегическое партнерство Китая и России — образец отношений двух мировых держав, имеющий важное значение для всего мира, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ее слова передает ТАСС.

По словам дипломата, развитие контактов Москвы и Пекина основано на взаимном уважении, которое было достигнуто благодаря усилиям лидеров двух стран. Она также подчеркнула, что Россия и Китай внесли большой вклад в формирование «новой модели эффективного взаимодействия между государствами».

Материалы по теме Эра товарища Си Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому

Ранее агентство передавало слова президента России Владимира Путина о том, что объем двусторонней торговли между Россией и Китаем сможет в ближайшее время достичь уровня в 100 миллиардов долларов. В то же время ранее сообщалось, что товарооборот Китая и США по итогам 2017 года составил около 600 миллиардов долларов.

В апреле представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и Россия продолжат тесное сотрудничество, невзирая на санкции. Он добавил, что Пекин выступает решительно против введения ограничительных мер отдельно взятыми странами против других государств. Он также подчеркнул, что Китай готов вместе с Москвой прикладывать усилия к проведению совместных мероприятий, таких как первая Китайская международная импортная выставка и V Российско-китайское ЭКСПО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!