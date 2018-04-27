Россия захотела соединить Северную и Южную Корею

Москва приветствует успешно прошедшую 27 апреля встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и достигнутые договоренности. Как сказано в комментарии МИД России, это значимый шаг Сеула и Пхеньяна к национальному примирению.

«Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях», — указали в министерстве.

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Россия также продолжит помогать в «решении всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную» вместе с Китаем. Москва также выразила надежду на возобновление многосторонних переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал позитивным фактом волю Северной и Южной Корей к поискам договоренностей, началу и продолжению диалога, передавало РИА Новости.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они также заявили, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Кроме того, Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог.

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