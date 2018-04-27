Трамп отреагировал на встречу лидеров двух Корей

Дональд Трамп назвал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина исторической. Об этом он написал в своем Twitter.

«После турбулентного года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между [лидерами] Северной и Южной Кореи. Происходят хорошие вещи, но только время покажет», — подчеркнул Трамп.

Президент США добавил, что война между Сеулом и Пхеньяном заканчивается. «США и великие люди, которые живут в этой стране, должны гордиться тем, что сейчас происходит в Корее», — говорится в твите главы государства.

В пятницу, 27 апреля, прошел межкорейский саммит. Главы государств обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также перспективы улучшения отношений. Так, северокорейский лидер пообещал, что больше не будет будить Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые Пхеньян обычно проводит ранним утром.

Материалы по теме Порешали вопросы Ким Чен Ын наведался в Южную Корею и отказался от ядерной бомбы

Также, по словам Юн Ён Чхана, пресс-секретаря президента Республики Корея, Ким призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и «построить желанный хороший мир». Он рассказал, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, также присутствующая за столом переговоров, предложила ускорить объединение двух Корей. Ее ремарка, отметил представитель Южной Кореи, «вызвала дружный одобрительный смех у всех присутствующих».

Также на брифинге рассказали, что среди прочих обсуждался вопрос объединения железных дорог двух стран. «Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество», — пояснил Юн.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!