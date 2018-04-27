Трамп поверил Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп не думает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «играет в игры». Об этом сообщает CBC News в пятницу, 27 апреля.

«Нет, я не думаю, что это игра. Знаете, так далеко [переговоры между Северной и Южной Кореей] никогда не заходили, — сказал он. — Согласен, раньше Соединенные Штаты удавалось обыграть, но это было потому, что у страны был другой лидер, сейчас нас не проведешь».

«Такого, как было при старых администрациях, не будет. Мы в игры не играем», — резюмировал Трамп, отвечая на вопрос, почему он считает, что глава КНДР не пытается обвести Вашингтон вокруг пальца.

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Ранее Трамп назвал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина исторической. Президент США добавил, что война между Сеулом и Пхеньяном заканчивается. «США и великие люди, которые живут в этой стране, должны гордиться тем, что сейчас происходит в Корее», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Встреча лидеров двух стран прошла 27 апреля. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории обеих Корей.

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