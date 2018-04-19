Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям

Китай и Россия продолжат тесно сотрудничать, невзирая на санкции. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает ТАСС.

По его словам, ограничительные меры не смогут нанести урон отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами. «Китай и Россия поддерживают стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны их испортить», — сказал он.

Гао Фэн добавил, что Пекин выступает решительно против введения ограничительных мер отдельно взятыми странами против других государств. Он также подчеркнул, что Китай готов вместе с Москвой прикладывать усилия к проведению совместных мероприятий, таких как первая Китайская международная импортная выставка и V Российско-китайское ЭКСПО.

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В марте этого года отношения между Китаем и его крупнейшим экономическим партнером — США — ухудшились из-за так называемых торговых войн. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Американский лидер 22 марта также подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Китай, со своей стороны, 2 апреля ввел пошлины в размере до 25 процентов почти на 130 американских импортных товаров.

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