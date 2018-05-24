Назван новый главный партнер России

В самое большое число российских проектов в 2017 году вложился Китай, говорится в исследовании EY об инвестиционной привлекательности России.

Лидирующую позицию Китай занял впервые, а Германия, возглавлявшая список в 2015-2016 годах, опустилась на вторую строчку. Число проектов с американскими инвесторами упало вдвое, но США все равно заняли третье место. В топ-10, помимо КНР, вошли еще две азиатские страны — Япония и Южная Корея.

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Страны Западной Европы показали разнонаправленную динамику: число немецких и французских проектов в России уменьшилось, а итальянских и швейцарских — выросло. Также в десятку крупнейших инвесторов вошли Великобритания и Финляндия.

В общей сложности в 2017-м зарубежные инвесторы вложили средства в 238 российских проектов — это рекордный для России показатель за все время проведения исследования с 2010 года.

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