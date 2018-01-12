США оказались для Китая в семь раз важнее России

Товарооборот Китая и США по итогам 2017 года составил 3,95 триллиона юаней (около 600 миллиардов долларов), сообщает агентство «Синьхуа». За год он увеличился на 15 процентов.

За этот же период товарооборот КНР и России составил 84 миллиарда долларов — в семь раз меньше. По сравнению с 2016 годом он вырос почти на 20 процентов.

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Как отмечается, китайский экспорт в Россию вырос на 14,8 процента до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из нее увеличился на 27,7 процента — до 41,2 миллиарда долларов. Таким образом дефицит России в торговле с КНР упал до 1,7 миллиарда долларов.

При этом платежный баланс Китая в торговле с США в очередной раз оказался положительным и составил 276 миллиардов долларов. Этот показатель стал рекордным. Предыдущий максимум был установлен в 2015 году (260 миллиардов долларов).

Москва и Пекин рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень 200 миллиардов долларов к 2020 году.

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