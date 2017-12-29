Россия понадеялась на рост торговли с США

Торговля России и США вырастет на 20 процентов в 2018 году. Такое мнение выразил в пятницу, 29 декабря, российский торговый представитель в стране Александр Стадник, сообщает РИА Новости.

«Сегодня товарооборот между Россией и США выходит на траекторию роста порядка 17 процентов. Это говорит об опережении показателя прошлого года примерно на 2,7 миллиарда долларов», — сказал Стадник.

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По его словам, в структуре российского экспорта несырьевые товары составляют около 97 процентов. «Наблюдается рост наших несырьевых неэнергетических поставок почти на 20 процентов, высокотехнологичных товаров более чем на 42 процента, инновационных товаров — на 28 процентов, машинно-технической продукции почти на 22 процента», — уточнил он.

14 декабря немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что потери Германии из-за антироссийских санкций составляют 40 процентов всего ущерба, который несут страны Евросоюза. Экспорт Великобритании в Россию с 2014-го упал на 8 процентов, Франции — на 4 процента, США — всего на 0,6 процента.

Основными торговыми партнерами России являются Китай, Германия, Нидерланды, Италия и США.

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