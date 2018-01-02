Китай заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией

Сергей Лавров и Ван И

Министр иностранных дел КНР Ван И в новогодней поздравительной телеграмме российскому коллеге Сергею Лаврову выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене. Об этом говорится в сообщении дипведомства Поднебесной, передает РИА Новости.

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«Китайская сторона готова совместно с Россией прилагать усилия для строительства новой формы международных отношений, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», — говорится в сообщении.

24 ноября 2017 года Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем, направленное на защиту технологий при сотрудничестве в сфере ракетно-космической деятельности. Позднее замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что Москва обсуждает с Пекином поставку ракетных двигателей РД-180 и разработку российской стороной нового двигателя для КНР.

3 сентября президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе диалога стороны обсуждали реализацию двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе июльского визита китайского лидера в Москву.

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