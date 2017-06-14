Путин наградил орденами актрису Варлей и губернатора Берга

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также «многолетнюю плодотворную деятельность» артистку Наталью Варлей. Соответствующий указ опубликован в среду, 14 июня, на портале правовой информации.

Орден Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» также будет вручен оренбургскому губернатору Юрию Бергу. Такой же награды «за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан, многолетнюю и добросовестную службу» удостоился заместитель генпрокурора Владимир Малиновский.

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Орден Александра Невского за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов получит глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Тем же указом ордена Дружбы удостоены актриса театра «Балтийский дом» Татьяна Пилецкая и заведующий музеем «Якутская политическая ссылка» Николай Попов.

Кроме того, отмечены заслуги целой группы сотрудников «АВТОВАЗа». 14 человек получили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».

12 июня в Кремле прошла церемония вручения госнаград. Лауреатами государственной премии в области литературы и искусства стали композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Большого Театра Юрий Григорович и генеральный директор «Государственного Эрмитажа» Михаил Пиотровский.