Путин лично вручит орден Наине Ельциной

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном приеме по случаю 85-летнего юбилея Наины Ельциной, который состоится вечером во вторник, 14 марта, в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

На приеме в Александровском зале Путин вручит вдове первого президента РФ орден «Святой великомученицы Екатерины», отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, инициатива наградить Ельцину орденом принадлежит президенту. «Дело в том, что у Наины Иосифовны есть уже определенные государственные награды. И скажем так, эта награда наиболее соответствует ее роли, ее заслугам», — отметил Песков, отвечая на вопрос о причинах такого решения.

Награда Ельциной вручена за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности, говорится в сообщении Кремля, опубликованном ранее во вторник.

Наина (Анастасия) Гирина познакомилась со своим будущим мужем — Борисом Ельциным в Уральском политехническом институте им. С.М. Кирова. Они поженились в 1956 году. В 1985 году семья Ельциных перебралась в Москву. Борис Ельцин, руководивший страной с 1991 по 1999 год, умер в 2007 году.