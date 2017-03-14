Путин наградил Наину Ельцину орденом «Святой великомученицы Екатерины»

Президент России Владимир Путин своим указом наградил Наину Ельцину орденом «Святой великомученицы Екатерины». Об этом во вторник, 14 марта, сообщает сайт Кремля.

Награда вдове первого президента РФ вручена за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности, говорится в сообщении.

Ельцина отмечает во вторник свое 85-летие.

1 февраля Ельцина зачитала в «Президентском центре имени Б.Н. Ельцина» в Екатеринбурге фрагменты своих мемуаров, которые планируется опубликовать в марте этого года.

Наина Ельцина (при рождении Анастасия Гирина) родилась 15 марта 1932 года в селе Титовка (Оренбургская область). Окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова. В 1956 году вышла замуж за Бориса Ельцина. У них две дочери: Елена и Татьяна.

Ельцин, руководивший страной с 1991 по 1999 год, умер в 2007 году.