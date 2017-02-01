Вдова Бориса Ельцина заметила большие перемены в облике Екатеринбурга

Вдова первого президента России Наина Ельцина рассказала, что Екатеринбург сильно изменился со времен ее молодости. Ее слова приводит ТАСС в среду, 1 февраля.

«Я каждый год приезжаю — смотрю новые места. Конечно, я не могу следить за каждым изменением, я только хорошо знаю те места, где мы жили, а жили мы во многих местах, во всяком случае, это квартир шесть», — отметила она.

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Ельцина добавила, что рассматривает возможность лично провести экскурсию по памятным для нее местам в Ектеринбурге.

1 февраля, в день 86-летия со дня рождения первого президента России, Наина Ельцина зачитала в «Президентском центре имени Б.Н. Ельцина» в Екатеринбурге фрагменты своих мемуаров, которые планируется опубликовать в марте этого года.

Ельцин-центр открылся в ноябре 2015 года. Там располагаются музей, библиотека, архив, образовательный и детский центры, а также выставочные залы.

Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке.