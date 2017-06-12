Заслуженные и заслужившие

12 июня, в День России, в Кремле вручали государственные премии за достижения в науке и искусстве. Но помимо традиционной церемонии, президент России и ввел новый обычай — лично выдавать паспорта детям, отличившимся во время обучения или проявившим себя в экстренной ситуации. Первый серьезный документ в своей жизни получили десять подростков. Двое из них уже успели стать, без преувеличения, спасателями. О том, как проходил этот день в Кремле — в репортаже «Ленты.ру».

Один за одним гости поднимались по парадной лестнице Большого кремлевского дворца, но ни вице-премьер Аркадий Дворкович, ни московский градоначальник Сергей Собянин, ни миллиардер Виктор Вексельберг ни словом не обмолвились с прессой. «С праздником!» — обращались к ним журналисты. В ответ улыбнулась лишь спикер Совфеда Валентина Матвиенко. У большинства настроение было совсем не праздничное.

«Здесь что, Канны?» — изумился обилию телекамер Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Мимо проследовали глава «Газпрома», начальник Генштаба — все старательно пропускали вопросы мимо ушей. И только директор ФСБ Александр Бортников немного пообщался с прессой, заметив, что власть будет действовать «по закону», если на Тверской начнутся несогласованные акции протеста.

Остальные гости и награжденные и вовсе попали во дворец через другой вход, свободный от прессы. Среди собравшихся в зале не было только одного лауреата — писателя Даниила Гранина. Для него президент провел личную церемонию. Классику литературы, прошедшему Великую Отечественную войну, в январе исполнилось 98 лет. Он передвигается с видимым трудом, опирается на палочку. Разумно рассудив, что путешествие из Петербурга с Москву для писателя стало бы мукой, торжественную церемонию провели в Константиновском дворце 3 июня.

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Это была особенная церемония, необычная. Путин не только говорил положенные в таких случаях слова о «высочайшем моральном авторитете и уважении миллионов людей за гражданскую позицию», но и признался писателю в личных переживаниях: там, в Питере, у него «как гора с плеч сваливается».

Президент, отстранив сотрудников охраны, сам повел под руку Гранина к пюпитру. Писатель в благодарственном слове напоминал всем, кто готов был выслушать и запомнить: «Каждый человек для чего-то предназначен, и может стать гораздо большим человеком, чем есть».

Надо сказать, остальные лауреаты госпремии со своим предназначением давно разобрались. Под сводами Кремля в этот день собралась элита не только российской, но и мировой науки. Здесь были представители самых разных направлений: астрофизики, медицины, добычи полезных ископаемых.

С последним все более или менее ясно. Как сказал лауреат Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза», эта компания «была, есть и будет» одним из гарантов энергетической независимости России. Собственно, премию от государства они заслужили, создав рациональную систему разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Академик РАН Рашид Сюняев увлек своим рассказом про черные дыры Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

А вот с астрофизикой посложнее. Премию присудили авторам самой цитируемой статьи в современной мировой астрофизике академику Рашиду Сюняеву и доктору физико-математических наук Николаю Шакуре. Они награждены за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. Сегодня каждые 18 часов (по подсчетам Сюняева) где-нибудь в мире выходит статья об этом загадочном явлении, и все ученые используют формулы и расчеты российских коллег.

Все это звучит не очень понятно, но Сюняев был готов рассказать и попроще. Увлеченно, как будто бы до сих пор изумляясь тому, что удалось открыть, он описывал перспективы: через год планируется запустить громадную космическую обсерваторию под названием «Спектр-Рентген-Гамма». «Каждый из вас видел рентгеновский снимок какой-нибудь части своего тела. Так вот, это будет карта всей Вселенной!», — с восторгом объяснял Сюняев. И распахивал руки — во-от такой огромный телескоп поможет это сделать.

«Мы увидим на небе по меньшей мере три миллиона сверхмассивных черных дыр, нанесем на карту, и люди будут знать: здесь сидят черные дыры, три миллиона! — не скрывал эмоций ученый. Он сообщил, что черным дырам тоже хочется кушать — по одной Земле в секунду, а ученые займутся темной энергией и темным веществом. Так бы все его слушали и слушали — но регламент... Перед ним бессильны даже великие умы.

Сейчас рассказ астрофизика звучит как научная фантастика, а 15 лет назад так же звучали планы докторов Амирана Ревишвили, Александра Караськова и Евгения Покушалова. Тем не менее им удалось научно обосновать и внедрить в клиническую практику методику лечения сердечной аритмии, не имеющую аналогов в мире. И спасти множество жизней.

Композитор Эдуард Артемьев написал, возможно, лучшие саундтреки к отечественными фильмам Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Не как новаторы, а как давно и всеми признанные мастера выступали лауреаты в области культуры и искусства: балетмейстер Юрий Григорович, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и композитор Эдуард Артемьев.

Было даже странно, что один из лучших кинокомпозиторов, автор музыки к фильмам Андрея Тарковского и почти ко всем картинам Никиты Михалкова, а также самой пронзительной мелодии советского кино — финальной темы из «Свой среди чужих, чужой среди своих», выходил на сцену не под музыку собственного сочинения. То, чем он занимается всю жизнь, Артемьев описал образно: не оставляя следов на воде, как стрела в воздухе, музыка соединяет землю и небо, даря чувство благодати и единения с Богом.

Чуть позже Владимир Путин общался еще с не заслуженными, но уже заслужившими внимание людьми. Точнее, детьми, успевшими проявить свои лучшие человеческие качества к 14 годам. Например, семиклассница из Дагестана Аида Садыкова вытащила из озера тонувшего маленького мальчика. Наташа Дресвянникова, как и ее ровесница Аида, тоже спасла человеческую жизнь — не дала утонуть девочке в реке.

Владимир Путин впервые вручал паспорта юным гражданам России Фото: Администрация Президента России .

Из рук президента они получали паспорта. Такая церемония впервые проходила в Кремле. «Очень скоро вам и вашим сверстникам так или иначе придется определять судьбу России. Я на вас очень рассчитываю», — говорил им Путин, протягивая документы.

«Если честно, у меня есть мечта — побывать в президентском кабинете. Это лучше, я думаю, любой экскурсии», — попросил главу государства победитель всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою Владислав Мартынов. Его мечта тут же сбылась — всем детям Путин устроил небольшую экскурсию в свой кабинет. «Руками ничего не трогали, но было интересно», — улыбался потом довольный спортсмен.