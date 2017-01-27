Путин наградил орденами режиссеров Владимира Меньшова и Александра Прошкина

Президент России Владимир Путин отметил правительственными наградами режиссеров Владимира Меньшова и Александра Прошкина, а также балетмейстера Юрия Григоровича. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте правовой информации.

90-летний Григорович получил орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и мирового хореографического искусства.

Актер и режиссер Меньшов («Любовь и голуби», «Москва слезам не верит») приставлен к ордену «За заслуги перед отечеством» II степени. Прошкин («Холодное лето пятьдесят третьего...», «Доктор Живаго») награжден орденом «За заслуги перед отечеством» III степени.

В ноябре 2016 года Путин удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени певицу Надежду Бабкину .