В администрации Порошенко открестились от награждения поэта-антисемита орденом

Администрация президента Украины заявила, что награждение орденом Свободы поэта Василия Квасновского является результатом технической ошибки. Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос портала ЛІГА.net о том, за какие заслуги поэт был представлен к награде.

В указе говорилось: «Наградить орденом Свободы Квасновского Василия Петровича — общественно-политического деятеля, Тернопольская область». Деталей не приводилось.

В администрации утверждают, что при подготовке указа 10/2017 и согласовании списка награжденных по случаю Дня Соборности Украины лиц в результате технической ошибки на сайте президента была размещена одна из черновых версий документа.

«Окончательная версия указа будет напечатана в официальных изданиях. С ней можно ознакомиться по ссылке», — говорится в ответе. В новой редакции документа упоминание о Квасновском отсутствует. Ссылка, которая вела на первоначальную версию документа, переадресовывает на главную страницу сайта президента.

22 января стало известно о награждении Квасновского. Спустя три дня главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой пересмотреть указ о награждении Квасновского. Он упрекнул поэта в антисемитизме, «книги которого пропитаны ненавистью к евреям».

Квасновский родился в 1940 году в Львовской области. Работал инженером, в начале 1990-х возглавлял тернопольскую организацию «Народного руха». Среди его произведений, в частности, «Ренегаты Украины», «Кремлевские мойры», «Подступы близнецов — сионизма и коммунизма».