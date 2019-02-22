Россиянам раскрыли секреты выбора качественного коньяка

Эксперты Роскачества накануне Дня защитника Отечества подготовили рекомендации по выбору коньяка. Об этом сообщает ТАСС.

При выборе алкогольного напитка необходимо обращать внимание на наличие полной информации на русском языке на этикетке и контрэтикетке (наименование, объем, даты производства, адрес производителя). Любые нарушения и небрежность в этой области должны насторожить, предупреждают в Роскачестве.

Специалисты напоминают, что минимальная цена за пол-литра коньяка установлена на уровне 388 рублей, однако купить достойный продукт дешевле, чем за 500 рублей, может быть проблематично. Наименьший риск столкнуться с подделкой будет в специализированных фирменных магазинах.

Кроме того, необходимо сверять соответствие выдержки коньяка количеству звездочек на нем. Самостоятельность определить «возраст» напитка можно при помощи потеков на стенках бокала. Чем медленнее они стекают по стенкам, тем напиток старше, уверяют эксперты.

Для оценки вкуса и аромата напитка лучше всего наливать его в специальные бокалы — снифтеры — или дегустационные бокалы тюльпановидной формы.

В мае был определен лучший коньяк, доступный в России. Эксперты пришли к выводу, что напитками повышенного качества являются товары марок Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin из Франции.

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