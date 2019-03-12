Россиян поучили выбирать продукты для Великого поста

Роскачество рассказало о том, на что обращать внимание при выборе продуктов к Великому посту. Подробные инструкции размещены на сайте организации.

В частности, при выборе риса рекомендуется обращать внимание на зерна: они должны одной длины и формы, целыми, в упаковке не должна содержаться шелуха. Также лучше брать недавно упакованный рис — чем он свежее, тем качественнее. Если стоит задача приготовить кашу или пирог, лучше использовать круглозерный рис, тогда как среднезерный рис подходит для приготовления супов, ризотто, а длиннозерный (индика) лучше использовать в качестве самостоятельного блюда.

При выборе гречки важно обратить внимание на форму крупы: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное. Помимо этого, предпочтение стоит отдавать продукту насыщенного шоколадного цвета — чем продукт светлее, тем дольше он хранился на складе или в магазине.

Стоя у полки с растительным маслом, специалисты рекомендуют не обращать внимание на маркетинговые уловки. Поясняется, что витамин Е присутствует во всех маслах, красители не растворяются в этой субстанции, а отсутсвие консервантов связано с тем, что микробы не размножаются в этом продукте из-за отсутствия воды. Важными критериями при выборе являются способы получения и очистки масла, его цвет, а также срок годности и условия хранения.

У православных Великий пост начался 11 марта и продлится до 27 апреля.

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