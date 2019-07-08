Экономике Грузии предрекли коллапс из-за России

Экономика Грузии, в том числе отрасль виноделия, рухнет, если Россия запретит импортировать продукты из этой страны. Такое мнение высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

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По его словам, он поддерживает ограничительные меры в отношении минеральной воды и вина из Грузии, однако не как врач, а как политик. Он заверил, что процедура введения запрета очень простая: «Отдается команда. Таможня не пропускает. Там всего два пункта. Это вообще не вопрос, запретили и все», — заявил Онищенко. Он добавил, что в настоящее время обходных маршрутов для поставок грузинских продуктов в Россию нет.

Ранее стало известно, что в Госдуме в понедельник, 8 июля, поднимут вопрос о запрете на импорт в Россию грузинских продуктов, в том числе вина и минеральной воды.

Кроме того, с понедельника действует запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ президент России подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси. Потери российских перевозчиков от этого предварительно оценили в три миллиарда рублей.

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