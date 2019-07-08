В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии

Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Парламентарии просят рассмотреть целесообразность введения ограничительных экономических мер и представить предложения президенту России Владимиру Путину.

По мнению депутатов, антироссийские провокации в Грузии свидетельствуют о укреплении радикальных сил в этой стране и ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений. Введение санкций предусмотрено Федеральным законом «О специальных экономических и принудительных мерах», напомнили в Госдуме.

7 июля журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом». «Рустави 2» принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника пока не собирается.

В конце июня в Совфеде рассказали о возможности введения ограничительных мер в том случае, если Тбилиси будет проводить дискриминационную политику в отношении русскоговорящих.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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