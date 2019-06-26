Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза

Россия продлила санкции в отношении Украины, США и стран Европейского Союза. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Документом продовольственное эмбарго продлено до 31 декабря 2020 года. Оно действует в отношении продукции из США, государств Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и Украины.

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В феврале Федеральная таможенная служба подготовила документ о новом расширении продэмбарго. Сообщалось, что под ограничения хотят подвести все готовые консервы из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, мидии и устрицы), икру осетровых, овощные консервы, фрукты и орехи, оливки, джемы, мармелады, фруктовое пюре, фруктовые соки и другие продукты.

Российское продовольственное эмбарго — это ответ на введенные странами Запада санкции. Под запрет на ввоз в Россию попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других государств впервые были приняты в 2014 году и связаны с присоединением Крыма и конфликтом в Донбассе. Киев официально признал Россию страной-оккупантом, Москва неоднократно отвергала все обвинения.

В июне 2018 года российские власти продлили действие продэмбарго на 2019 год.

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