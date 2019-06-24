Путин продлил контрсанкции

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции, до 31 декабря 2020 года. Соответствующий указ в понедельник, 24 июня, размещен на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, правительство должно будет обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации данного указа. Кроме того, кабмину поручено при необходимости вносить предложения об изменении предусмотренного документом срока действия отдельных специальных экономических мер.

Указ вступает в силу с момента подписания, подчеркивается в документе.

Ранее в июне сообщалось, что продовольственный сектор Евросоюза полностью оправился от российских контрсанкций. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта, в частности, они переориентировались на США, Японию и Норвегию.

Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в конце июля 2015 года. Согласно ему, в страну запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции. При пересечении границы эти товары должны уничтожаться.

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