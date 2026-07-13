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07:31, 13 июля 2026Путешествия

17-летнюю иностранку заставили заниматься проституцией в Австралии

DM: 17-летнюю жительницу Индонезии сделали проституткой в Австралии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ArliftAtoz2205 / Shutterstock / Fotodom

Двое мужчин заманили 17-летнюю иностранку в Австралию и заставили заниматься проституцией 12 часов в день. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Несовершеннолетнюю жительницу Индонезии сделали эскортницей в Австралии еще в 2024 году, однако подробности появились недавно после судебного разбирательства. 32-летний Элтон Валентино и 45-летний Сурья Субекти занимались тем, что делали для девушек из разных стран визы и привозили в Сидней, где принуждали к торговле телом.

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Во время суда потерпевшая призналась, что пережитое стало для нее шоком. Ее обязали три месяца работать проституткой в разных борделях города и принимать от восьми до десяти клиентов за ночь, а вместо денег она часто получала лишь средства гигиены и еду. Вскоре у девушки начались кровотечения из-за занесенной инфекции.

Индонезийка получила свободу только после полицейского рейда на один из борделей. «До приезда в Австралию я была обычным ребенком — счастливой и никогда раньше не пережившей травмирующих событий. Теперь мне трудно доверять другим людям», — говорится в заявлении пострадавшей.

Мужчины пытались оправдаться тем, что не знали точный возраст девушки, однако суд отклонил их заявления. Субекти приговорили к более чем шести годам тюрьмы, а Валентино лишили свободы на два года и восемь месяцев.

Ранее спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала о побоях и местной «тюрьме». По словам пострадавшей, она попала в кол-центр в конце апреля и отказалась выполнять требование владельцев совершать звонки.

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