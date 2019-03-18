Путин назвал условия отмены санкций против ЕС

Россия готова снять санкции с ЕС, если Евросоюз отменит свои ограничения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, встречаясь с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, сообщает ТАСС.

Как пояснил российский президент, если Брюссель отменит санкции, изначальных причин для ответных ограничений с российской стороны тоже не останется. Хотя Путин признал, что введение санкций простимулировало российских сельхозпроизводителей к освоению собственного рынка, и Россия, в частности, смогла выйти на первое место в мире по экспорту пшеницы, по его словам, обмен санкциями никому не сыграл на руку.

«В целом, это наносит только ущерб, эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов», — сказал Путин. Он признал, в случае отмены контрсанкций иностранным производителям будет очень тяжело отвоевать позиции на российском рынке.

Западные страны, в том числе США и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России в 2014 году в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, а также вхождением Крыма в состав России. После этого ограничения неоднократно продлевались. В последний раз это произошло 28 декабря 2018 года.

В санкционные списки ЕС вошли крупнейшие российские компании с госучастием — среди них «Роснефть», «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», концерн «Калашников» и Сбербанк. В ответ на ограничения со стороны Евросоюза российская сторона ввела продовольственные санкции и запретила ввоз в Россию из ЕС мясной и молочной продукции, а также фруктов, овощей и орехов.

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