Российский олигарх пожаловался Путину на санкции США

Российский миллиардер, президент фонда «Сколково» и совладелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг пожаловался президенту России Владимиру Путину на санкции США, которые ударили по его бизнесу. Слова российского олигарха приводит агентство Reuters.

Бизнесмен оценил потери в результате американских ограничений как несмертельные. «Достаточно большие [потери], неприятно. Санкции существенно отразились на структуре нашего бизнеса, но не смертельно», — рассказал олигарх, отказавшись комментировать успехи другого российского миллиардера — Олега Дерипаски— в переговорах с американскими властями.

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Оба предпринимателя попали под санкции США в апреле 2018 года, что существенно отразилось на стоимости их активов, а также привело к значительным рискам для всего бизнеса. В результате им пришлось менять структуру владения активами, чтобы выйти из-под ограничений. Обоим пришлось значительно сократить доли в своих главных активах, чтобы бизнес мог нормально функционировать.

Вексельберг также рассказал журналистам, что планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Он принял это решение после того, как организаторы развеяли сомнения в отношении российской делегации, которую изначально, как сообщали источники, организаторы форума приглашать не планировали из-за санкций США.

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