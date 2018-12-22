Подсчитаны потери богатейших россиян в 2018 году

Общее состояние самых богатых людей России сократилось до 225 миллиардов долларов. За год этот показатель снизился примерно на два процента, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что потери понесли 16 из 25 указанных в списке лиц. Наиболее неудачным год оказался для бизнесмена Олеги Дерипаски: после попадания под американские санкции его состояние уменьшилось на 5,7 миллиарда долларов.

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Предприниматели Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко заработали около 9 миллиардов долларов.

Общее состояние 500 богатейших людей мира сократилось над 511 миллиардов долларов. Среди миллиардеров азиатских стран больше всех потерял владелец Wanda Group, Ван Цзяньлинь – 11,1 миллиарда долларов. Сократилось также состояние большинства миллиардеров в странах Евросоюза. Немецкий предприниматель Георг Шеффлер потерял 17 миллиардов рублей.

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